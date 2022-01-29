Fırtına şov

SÜPER Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, dün yeni transferleri Yusuf Erdoğan, Puchacz, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş için imza töreni düzenleyerek gövde gösterisi yaptı. İmza töreninin başında transferlerin hayırlı olmasını dileyen Ahmet Ağaoğlu, "Bu transferlerin gerçekleşmesini sağlayan bize her türlü kolaylığı gösteren Kasımpaşa kulübüne, Altınordu kulübüne, Bursaspor ve Union Berlin'e huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularımız bugünden itibaren çok önemli bir ailenin parçası oldu. Yetenekleriniz sizi bu noktaya getirdi ama bundan sonra çalışmalarınız kariyerinizi belirleyecek" dedi. Ağaoğlu, "Kariyeriniz boyunca asla 'ben oldum' demeyin. Asla bu kelimeyi telaffuz etmeyin. Ne kadar başarılı olursanız olun daha çok çalışacağım daha iyi olacağım, çok daha iyi olacağım demelisiniz. Felsefeniz bu olmalı" şeklinde yorum yaptı. Altınordu'dan Trabzonspor'a giden 19 yaşındaki golcü Enis Destan da başarılı olacağını söyledi.

GERVİNHO İLE YOLA DEVAM

Bu arada bordo-mavili yönetim, sakatlığından dolayı Gervinho'nun bu yılki sözleşmesini feshetti. Ancak Karadeniz temsilcisi Temmuz ayından geçerli olmak üzere Mayıs 2023'e kadar yeni bir sözleşme imzaladı.