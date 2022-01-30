Trabzonspor’da arayış sürüyor

Devre arası transfer döneminin en hızlı ekiplerinden biri olan Trabzon'da arayışlar tam gaz sürüyor. Bordo-mavililerin bir stoper transferi ile takviye çalışmalarına son vermesi beklenirken talip olunan oyuncularla ilgili somut bir adım atılamadı.

3 MİLYON EURO İSTEDİLER

Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın için harekete geçen Karadeniz temsilcisinin bu isim için aldığı cevap memnun etmedi. Adana'nın 3 milyon Euro bonservis ücreti talep etmesi sonrası farklı bir isme yönelmesi beklenen ekibin birkaç gün içerisinde kararını netleştirmesi bekleniyor.