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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da arayış sürüyor

Trabzonspor’da arayış sürüyor

30.1.2022

Trabzonspor’da arayış sürüyor

Devre arası transfer döneminin en hızlı ekiplerinden biri olan Trabzon'da arayışlar tam gaz sürüyor. Bordo-mavililerin bir stoper transferi ile takviye çalışmalarına son vermesi beklenirken talip olunan oyuncularla ilgili somut bir adım atılamadı.

3 MİLYON EURO İSTEDİLER
Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın için harekete geçen Karadeniz temsilcisinin bu isim için aldığı cevap memnun etmedi. Adana'nın 3 milyon Euro bonservis ücreti talep etmesi sonrası farklı bir isme yönelmesi beklenen ekibin birkaç gün içerisinde kararını netleştirmesi bekleniyor.