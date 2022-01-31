Trabzonspor’dan stopere dev hamle

DEVRE arası transfer döneminde kadroya yaptığı genç takviyelerle gövde gösterisi yapan lider Trabzonspor, stoper transferinde dev bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Vitor Hugo'nun yanına deneyimli bir ismi almak isteyen bordo-mavililer, İspanyol ekibi Valencia'nın 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista'ya kanca attı. Paulista'nın hem tecrübesiyle hem de Vitor Hugo ile vatandaş olması sebebiyle stoperde iyi bir ikili oluşturacaklarını düşünen teknik direktör Abdullah Avcı, transferin bitmesini istedi. En son 30 Ekim'de forma giyen Sambacı savunmacı o tarihten beri kadroya alınmadı. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.