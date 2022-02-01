Transferde de zirvede

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına ara vermeden devam Trabzonspor, ligde olduğu gibi transferde de lider oldu. Süper Lig'de 1 maçı eksik Konyaspor'un 9 puan önünde lider durumda bulunan Trabzonspor adım adım şampiyonluğa koşarken ara transfer döneminde hem eksiklerini kapattı hem de geleceğe yatırım yaptı, transferde de zirveye yerleşti. Avcı'nın istediği tüm mevkiler dolduruldu.

EKSİK BÖLGE NEREDEYSE KALMADI

Yazın elini çabuk tutan Hamsik, Dorukhan Toköz, Peres ve Gervinho'yu alan Trabzonspor, ardından Cornelius, Siopis ve Denswil'i de kapmıştı. Ara transferde de hızlı davranan bordo-mavililer, 3 büyük kulübün sessiz kaldığı dönemde 8 futbolcuyu birden aldı. Kanatlara Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Visca alındı. Sol bek Puchacz ile takviye edildi. Genç yetenekler Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen de transfer edildi.

TRABZON'DAN CİTY MODELİ

TRABZONSPOR, Manchester City modelinin temellerini atıyor. Geleceğe yönelik yatırım yapan bordo-mavili kulüp, 19 ile 22 yaş arasındaki oyuncuları kulübün bünyesine katarak geliştiriyor. Geçtiğimiz aylarda açılışını yaptığı Özkan Sümer Futbol Akademisi de bu organizasyonun önemli bir ayağını oluşturuyor. Türkiye'nin bir çok bölgesinden ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen oyuncular, bu tesislerde eğitim alıyor.

FIRTINA'NIN PAULİSTA İNADI

Trabzonspor'un stoper arayışı devam ediyor. İlk olarak savunmayı Türk futbolcularla güçlendirmek için çalışan Trabzonspor, Kaan Ayhan ve Koray Günter'i kiralayamazken Adana Demirspor'dan istediği Samet Akaydın için de aradığını bulamadı. Ömer Toprak ve Ozan Kabak'a teklif yapıldı. Yerli oyuncularla stoper transferini tamamlayamayan Karadeniz ekibi, daha önce gündemine gelen Valencialı Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista'ya tekrar yöneldi. 31 yaşında 1.87 boyunda olan sambacı yıldız satın alma opsiyonlu kiralanmak isteniyor. Giresun'a gideceği söylenen Trondsen takımdan ayrılırsa yabancı kontenjanında yer açılacak ve Paulista gelecek.

KOUASSİ DÖNÜYOR

TRABZONSPOR, her iki kanatta ve yardımcı forvette oynayabilen yeni transferi Evrard Kouassi'ye nihayet kavuşuyor. Devre arasında transfer edilen ancak ülkesi Fildişi Sahilleri ile Afrika Kupası'nda boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Mısır'a yenilip turnuvadan elenmesi nedeniyle bugün Trabzon'a dönüyor. Koronavirüs testine girecek olan başarılı hücum oyuncusunun Kasımpaşa maç kadrosunda olması bekleniyor. Abdullah Avcı onu kulübede başlatacak, duruma göre sahaya sürecek.