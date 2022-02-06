Fırtına üçlük attı

Lider Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı tek golle mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti: 1-0. 6. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağında Cornelius, ceza sahası yayı üzerinde Dorukhan'ı gördü. Dorukhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

KASIMPAŞA ÇOK ZORLADI

69'da Kasımpaşa'da Eysseric kaleyi cepheden gören bir noktadan sağ ayağıyla müthiş vurdu ancak top direkten oyuna alanına geri geldi. 75'te saha içinde yaşanan gerginliğin ardından Trabzon'dan Peres ve Kasımpaşa'dan Eysseric kırmızı kart gördü. 85'te sol kanattan topu alan Mortadha Ben Ouannes ceza sahası dışındaki Umut'u düşündü ancak savunma araya girdi. 87'de Visca vurdu, top Ertuğrul'da kaldı. 90'da sağ kanatta Florent Hadergjonaj, yerden içeriye ortaladı ancak Uğurcan çıktı ve topu aldı. Maç 1-0 bitti.

EDİN VİSCA BOŞ GEÇMEDİ

TRABZONSPOR'UN yeni yıldızı Edin Visca, Kasımpaşa maçını boş geçmedi. Bordo-mavili forma altında 4. maçına çıkan Boşnak futbolcu, iki gole ulaştı. Milli ara öncesi oynanan Galatasaray müsabakasında 90. dakikada galibiyeti getiren golü atan Visca, Kasımpaşa önünde 6'da golünü atarak takımını öne geçirdi.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

MAÇIN 75. dakikasında Bruno Peres ile Eysseric arasında yaşananların ardından Zorbay Küçük iki oyuncuyu da yanına çağırdı. Sarı kartını tam gösterecekken kendisini alkışlayan Peres'e 2. sarı karttan kırmızı kartı gösterdi. Kasımpaşa'da Eysseric önceden sarı kartı bulunması nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Her iki takım da oyunda 10 kişi kaldı. Bu yaşananların ardından Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Bu esnada tribünlerle gerginlik yaşayan K.Paşa malzemecisi kırmızı kart gördü.

ABDULLAH AVCI 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor, ligde en son oynadığı Galatasaray maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Berat Özdemir'i yedek kulübesine çekerken Siopis'e görev verdi. Kovid-19 testi dün negatife dönen Bekasetas maç kadrosuna alınırken sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür, bu oyuncunun yerine forma giydi. Sakatlığı devam eden Hamsik ve Koita maç kadrosunda bulunmazken sakatlığı geçen Djaniny ise yedeklerde yer aldı. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle gittiği milli takım kampından dönen yeni transfer Kouassi, ilk kez maç kadrosunda kendine yer buldu. Yeni transferlerden Taha Altıkardeş, Batuhan Kör, Kerem Şen, Enis Destan ise maç kadrosuna dahil edilmedi.