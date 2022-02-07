Trabzonspor Emrehan’ı getiriyor

Trabzonspor transferde de hız kesmiyor. Bordo-mavili kulüp, Bayern Leverkusen takımında forma giyen genç santrafor Emrehan Gedikli'yi sözleşme imzalamak için kente çağırdı. Leverkusen altyapısında yetişen 2003 doğumlu oyuncunun İstanbul aktarmalı olarak bu gece Trabzon'da olması ve yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Piyasa değer 1 milyon Euro olan Gedikli'nin Bayern Leverkusen ile sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında bitecek. Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yle anlaşma sağlanması halinde Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in ardından 9'uncu transferini gerçekleştirmiş olacak.