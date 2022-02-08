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Haberler Trabzonspor Trabzon fark attı

Trabzon fark attı

8.2.2022

Trabzon fark attı
TRABZONSPOR, Süper Lig'de tarihi farka koştu. En yakın rakibi Konya ile arasında 9 puan olan bordo-mavililer, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın puan kaybetmesiyle birlikte önemli bir farka imza atmış durumda. Üç büyükler arasında bordo-mavililerin en yakın takipçisi Fenerbahçe ve 7. sıradaki Beşiktaş ile 20, Galatasaray'la ise 29 puan fark var. Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un 6 takımına karşı oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan topladı. Bordo-mavililer, G.Saray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmandan 2-1 galip ayrıldı. Kasımpaşa'yı iki maçta da yenen Karadeniz ekibi, F.Bahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı 2-1, Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti, Başakşehir ile de sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.