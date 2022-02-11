Trabzonspor’da gündem Konya

Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Trabzonspor lige döndü. Bordo-mavililer, konuk edeceği Konyaspor maçına odaklanmaya başladı. Bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkı 9 olan Karadeniz ekibi 57 puanla lider konumda yer alıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, pazar günkü kritik sınav öncesi futbolculara bir dizi uyarılarda bulunarak, "Savunmayı da, hücumu da beraber yapalım. Bir final maçı oynamayacağız. Kazansak da bir kupa almayacağız" ifadelerini kullandı.

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