Trabzon’un en büyük kozu Avcı

Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'un en büyük kozu, teknik direktör Abdullah Avcı olacak. Bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkı 9 olan bordo-mavililer 57 puanla lider konumda yer alıyor. Taktik savaşı şeklinde geçecek maçta teknik adam tercihleri de etkin rol oynayacak. Deneyimli çalıştırıcı kariyerinde Konya'ya karşı sadece bir maçta mağlubiyet yaşadı.

TEK YENİLGİ 2007 YILINDA GELDİ

Abdullah Avcı, kariyerinde Konyaspor'a 7 Ekim 2007'de rakip olduğu ilk maçı kaybetmişti. Bu maçın ardından Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzon'un başında çıktığı maçlarda ise rakibine yenilmedi. 15 yıldır rakibiyle oynadığı maçları kaybetmeyen deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Bu arada Konyaspor'u yenmesi halinde puanını 60'a çıkaracak olan Karadeniz ekibi 25. haftalar itibariyle de son 25 sezonun en çok puanına ulaşacak.