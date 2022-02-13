Trabzon zor virajda

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, 25. hafta mücadelesinde bugün takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bordo-mavili takımda, cezalı Bruno Peres ile sakatlığı devam eden Fode Koita, forma giyemeyecek. Slovak oyuncu Marek Hamsik'in durumu ise maç günü belli olacak. Trabzonspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi.



341 GÜN OLDU

Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. Ligde 57 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo- mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 341 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Bu arada TFF, Trabzonspor'a 48 bin TL para ve tribün kapatma cezası verdiğini açıkladı.