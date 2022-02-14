Zirvenin efendisi

Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1 yendi, puan farkını 12'ye çıkardı. 13. dakikada Cornelius'un pasında, ceza alanı içinde Visca, topu kontrol ederek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 23'te Cornelius'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarptı. 30'da Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, top üst direğe çarparak auta gitti. 67'de Nwakeme, rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye indi ve topu altı pas çizgisinin hemen gerisindeki Visca'ya aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 83'te Hadziahmetovic'in ortasında, topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi'nin, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan filelerle buluştu: 2-1. Trabzonspor, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, ligde en son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Peres'in yokluğunda, Dorukhan'ı bu mevkiye çekerek orta alanda Bakasetas'a 11'de görev verdi. Karadeniz ekibinde Peres'in yanı sıra sakatlığı devam eden Koita ve Giresunspor maçında tepki gören ve kadro dışı kalan Hüseyin Türkmen karşılaşmanın kadrosunda da yer almadı.



ŞÖLEN HAVASINA BÜRÜNDÜ

Kentin dört bir yanında hoparlörlerle Trabzonspor marşları çalınırken, oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Saatler öncesinden stadyuma gelen bordo mavili taraftarlar, maç saatini stat önünde müzik çalıp dans ederek bekledi. Şölen havasında başlayan karşılaşmaya taraftarların akın etmesiyle girişlerde izdiham oluştu. Trabzonspor kulübü ve taraftarlar, kapalı gişe oynanacak karşılaşma için tribünleri bayraklarla donattı.



BİR TARAFTAR İLK YARIDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonsporlu bir taraftarın yaşanan heyecandan dolayı kalbi durdu. 50 yaşında olduğu öğrenilen taraftar maç esnasında hyecandan bilincini kaybetti. Kalbi duran taraftara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı.