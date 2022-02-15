Kusursuz Fırtına

TRABZONSPOR Süper Lig'de 2021-22 sezonuna damgasını vuruyor. Bordo mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor'u 2-1'le geçip puan farkını 12'ye çıkardı.Trabzon, üç büyüklerle arasındaki mesafeyi de epeyce açtı. F.Bahçe ve Beşiktaş'a 20 ve 17 puan fark atan Karadeniz ekibinin G.Saray ile puan farkı ise 31. 3. sıradaki Adana Demirspor, 4. sıradaki Başakşehir, 5. sıradaki Alanyaspor'un da 40'ar puanı var.

TRABZON REKOR PEŞİNDE

FIRTINA, 25 haftadaki 60 puanıyla tarihindeki en yüksek 2. puanını elde etti. Trabzon, 1995-96 sezonunda 61 puan ile en iyi derecesini elde etmişti. Karadeniz ekibi, 82 puan ile tamamladığı 2010-11 ve 1995-96'nın üzerinde bir puana çıkarak şampiyon olmak istiyor.

TAM İSABET

Trabzonspor'da attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Edin Visca, 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı. Visca, 2018- 19 sezonu ocak ayından bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.

ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk manşetleri atıldı. Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışında zirvede tek başına kaldığını yazdı.