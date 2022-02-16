Rekorları alt üst etti

SPOR Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Trabzonspor, rakiplerini bir çok istatistikte geride bırakırken hem dışarda hem içerde zirveyi eline geçirdi. Bordo-mavililer, bu sezon en fazla galibiyet alan (18), en fazla puan toplayan (60), en fazla gol atan (44) ve en az gol yiyen (18) iki takımdan biri olurken, en iyi averaja sahip (26) tek yenilgisi olan (1), hem dış saha hem iç saha da zirvenin sahibi oldu. Karadeniz ekibi evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken rakiplerine yenilmedi, 31 puanla iç sahada zirvede yer aldı. Trabzon dış sahada oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı, 29 puan toplayarak deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu ve dış sahada da zirvede yer aldı.

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TRABZONSPOR'DA 25 haftalık periyotta 9 farklı oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı. Karadeniz ekibinde en fazla golü, sezon başında transfer edilen Cornelius (11) kaydetti. Bu oyuncuyu Bakasetas 8 golle takip ederken, Nwakaeme de 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Djaniny5, Abdülkadir ve yeni transfer Visca 4'er, Hamsik 2, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2, ara transfer döneminde Rizespor'a giden Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti.