Kardiyologdan taraftara uyarı

Trabzonspor-Konyaspor müsabakasını izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı Eyüp Yusuf 'un ölümünün ardından uzmanlar şampiyonluk maçları yaklaştıkça heyecanının daha da artacağını belirterek taraftarlara "Sakinliğinizi koruyun" çağrısında bulundu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burhan Karahan, maç izlerken aşırı heyecan yapmanın kalbi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Karahan "Kişinin daha önce bilinmeyen, aslında var olan kalp rahatsızlığı söz konusu ise heyecan bu rahatsızlığı tetiklemiş ondan kaynaklanmış olabilir. Aşırı sevinç, aşırı üzüntü kalp damar sistemini olumsuz etkiliyor" dedi.