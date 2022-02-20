Alanyaspor - Trabzonspor maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dorukta. Lider Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Ev sahibi Alanyaspor 7 haftalık serisini devam ettirmek isterken, bordo mavililer şampiyonluk yürüyüşünü yara almadan sürdürmenin peşinde. Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan - Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz - Dorukhan, Siopis, Bakasetas- Visca, Nwakaeme- Cornelius

ALANYASPOR GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, ligde 12. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Alanyaspor 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor ise 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle bitti. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi 2 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR'UN BAŞINDA İLK ALANYASPOR DEPLASMANI!

Trabzonspor'un başına geçtiği günden itibaren Karadeniz ekibinde önemli bir çıkışa imza atarak takımı zirveye taşıyan Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından galibiyet alamadığı Alanyaspor karşısında bu kez kazanmak istiyor. 10 Kasım 2020'de iş başı yapan deneyimli çalıştırıcı Trabzonspor'un başında iki kez karşılaştığı rakibi karşısında evinde 3-1'lik mağlubiyet ve 1-1'lik beraberlik elde etti. 7 Kasım 2020'de deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımın başına geçen Avcı, Karadeniz ekibiyle ilk Alanya deplasmanına çıktı.