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Haberler Trabzonspor Alanyaspor - Trabzonspor maçı | CANLI ANLATIM

Alanyaspor - Trabzonspor maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin formda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile lider Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Halil Umut Meler yönetiyor.

20.02.2022, 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022, 16:04

Alanyaspor - Trabzonspor maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dorukta. Lider Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Ev sahibi Alanyaspor 7 haftalık serisini devam ettirmek isterken, bordo mavililer şampiyonluk yürüyüşünü yara almadan sürdürmenin peşinde. Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan - Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz - Dorukhan, Siopis, Bakasetas- Visca, Nwakaeme- Cornelius

ALANYASPOR GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, ligde 12. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Alanyaspor 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor ise 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle bitti. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi 2 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR'UN BAŞINDA İLK ALANYASPOR DEPLASMANI!

Trabzonspor'un başına geçtiği günden itibaren Karadeniz ekibinde önemli bir çıkışa imza atarak takımı zirveye taşıyan Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından galibiyet alamadığı Alanyaspor karşısında bu kez kazanmak istiyor. 10 Kasım 2020'de iş başı yapan deneyimli çalıştırıcı Trabzonspor'un başında iki kez karşılaştığı rakibi karşısında evinde 3-1'lik mağlubiyet ve 1-1'lik beraberlik elde etti. 7 Kasım 2020'de deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımın başına geçen Avcı, Karadeniz ekibiyle ilk Alanya deplasmanına çıktı.