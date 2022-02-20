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Haberler Trabzonspor Trabzon zor virajda

Trabzon zor virajda

Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek

20.2.2022

Trabzon zor virajda

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer son iki maçta beraberlikle ayrıldığı Alanya deplasmanında 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor'da Abdülkadir, Denswil, İsmail, Koita ve Hamsik'in tedavileri sürüyor. Trabzonspor ile Alanyaspor ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçtan Alanyaspor 5, Trabzonspor ise 2 kez galip ayrıldı, 4 müsabaka ise beraberlikle bitti. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavili takım ise 11 gol kaydetti.