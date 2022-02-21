Fırtına şov

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında lider Trabzonspor, tamamını ilk yarıda attığı gollerle Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. 5. dakikada Marafona'nın pasında araya giren Dorukhan, topu Nwakaeme'ye kazandırdı.

Bu futbolcunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1. 15. dakikada Bakasetas'ın frikikinde top üst direkten döndü. 26'da Puchacz'ın ortaladığı topu arka direkte Cornelius indirdi. Nwakaeme, topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

36'da Marafona topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Cornelius'a çarpıp önüne düştü. Bu futbolcunun çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-3. 39. dakikada Visca'nın kullandığı kornerde karambol oluştu. Havalanan topu Dorukhan Toköz kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-4.

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

65'TE Umut Güneş, içeriye koşu yapan Candeias'a pası çıkardı. Ahmetcan Kaplan'ın Candeias'a müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eduardo'nun vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı. Maçı Trabzonspor 4-0 kazandı.

MAÇ ÖNCESİ YILDIZLARA ÇİÇEK

KARŞILAŞMA öncesi Alanyaspor taraftarları Bakasetas ve Siopis'e sevgi gösterilerinde bulundu. Trabzonspor'da forma giyen eski futbolcularını ısınma hareketleri sırasında tribüne çağıran turuncu- yeşilli taraftarlar, iki isme de çiçek hediye etti. Bu arada Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 2-1 kazandıkları Konyaspor maçı kadrosundan iki ismi değiştirdi. Avcı, sakatlıkları bulunan Abdulkadir Ömür ve Denswill'in yerine Bruno ve Ahmetcan Kaplan'a görev verdi.