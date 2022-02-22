Gözü yeni rekorda

Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek puanını 63'e yükselten lider Trabzonspor, 26. hafta itibarıyla tarihinde en yüksek ikinci puanını elde ettiği dönemi yaşıyor. Son 26 sezonun en fazla puanını bu sezon alma başarısı gösteren Karadeniz ekibinin 64 puanlı 1995-96 rekor yılıyla arasında sadece 1 fark bulunuyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başına geçtiği 10 Kasım 2020'den itibaren ligde takımın başında çıktığı 58 maçta 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Avcı, 2.20 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Ligde 18 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 12 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmaya planlarken, rakipleriyle arasındaki puan farkını koruyarak ilerlemesi halinde erken şampiyonluk rekoru da kırmış olacak. Rekor ise 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'de bulunuyor.