Muhteşem üçlü

Spor Toto Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor'un yıldızları rakiplerin korkulu rüyası oldu. Bordo-mavili ekibin gol yükünü çeken Cornelius, Bakasetas ve Nwakaeme ligde toplam 28 gol kaydederek ligin en iyi hücum üçlüsü oldu. Ligde Yeni Malatyaspor, Altay, Çaykur Rizespor ve GZT Giresunspor'dan daha fazla gol atan üç oyuncu Antalyaspor kadar da gol attılar. Bordo-mavili takımda Cornelius 12, Bakasetas ve Nwakaeme 8'er gole imza atarken Djaniny 5, Edin Visca ve Abdülkadir Ömür ise 4'er gol kaydetti.

FIRTINA 26 KARŞILAŞMADA 28 GOL ATTI

Karadeniz temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 26 maçta hanesine 48 gol yazdırdı. Trabzon, Süper Lig'deki liderliğinin yanı sıra hem iç sahada hem dış sahada da zirvenin tek sahibi oldu. Bordo-mavililer dış sahada oynadığı 13 maçta 26 gol atıp 10 gol yerken, iç sahada ise 22 gol atıp sadece 8 gole engel olamadı. Bordomavili takımda Marek Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 ve takımdan ayrılan Yusuf Sarı da 1 gol attı.

REKORA KOŞUYOR

TRABZONSPOR'DA Teknik Direktör Abdullah Avcı, 26. haftalar itibarıyla kariyerinin en yüksek puanına ulaştı. Avcı, bu sezon 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 63 puan topladı. Abdullah Avcı, Başakşehir'in başında bulunduğu dönemde ise en yüksek puanı 2018-2019 sezonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgiyle 58 puanla yakalamıştı. Avcı aynı zamanda teknik adamlık kariyerinin ilk kupasını, 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı Süper Kupa'yı kazanarak elde etti.