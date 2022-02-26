Harika dönüş

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 2-0 geriden gelerek mağlup etti: 3-2. 24'te Onur'un sağ taraftan arka direğe yaptığı ortayı iyi takip eden Gavranovic, kale sahası içinde göğsüyle yumuşattığı meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1. 45'te Onur'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Thiam kafayla topu filelerle buluşturdu: 0-2. 49'da Djaniny'nin ceza alanına doğru getirdiği topa Thiam müdahale etmek istedi ancak meşin yuvarlak Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcu da Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

SKORU PENALTI BELİRLEDİ

59'da Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Djaniny, yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2. 90+6'da Yusuf Erdoğan'ın şutunda, ceza alanı içinde oluşan karambolde Mert Çetin'in elle müdahalesini VAR uygulamasıyla izleyen Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. 90+8'de Nwakaeme, penaltıdan skoru belirledi: 3-2.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu. Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, 41 bin kişilik stadyumun tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolunda büyük destek verdi. Maç başında Trabzonspor taraftarları özellikle kaptan Uğurcan Çakır'a tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.





AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçı 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, zorunlu olarak tek değişikliği orta alanda yaptı. Avcı, sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün yerine hastalığı geçen Abdülkadir Ömür'e görev verdi. Karadeniz ekibinde hastalığı geçen Stefano Denswil ise yedek kulübesinde yer alırken, stoperde bu oyuncunun yerine yine genç oyuncu Ahmetcan Kaplan görev yaptı.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

Trabzonspor'dan devre arasında Yukatel Kayserispor'a kiralık olarak transfer olan Abdulkadir Parmak, eski takımına karşı forma giydi. Abdulkadir gibi geçtiğimiz yıllarda bordo-mavili formayı giyen ve sezon başında Kayseri ekibine transfer olan Majid Hosseini de eski takımına karşı forma giydi.