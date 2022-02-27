Şampiyon gibi

Süper Lig'de Trabzonspor, şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor. Ligde son olarak evindeki maçta Kayserispor'u 2-0 geriden gelerek son dakika golüyle mağlup eden bordo-mavililer, puanını 66'ya yükselterek zirvede tek başına kaldı. Ligdeki tek yenilgisini 16. haftada Antalya karşısında alan Karadeniz ekibi, sonrasında çıktığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alıp liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Trabzon, evindeki yenilmezliğini de 20 maça çıkardı, sahasını kaleye çevirdi. Şampiyonluk yürüyüşündeki en önemli etkenlerden biri de geriden gelerek kazandığı puanlar oldu. Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle müthiş istatistikler yakalayan Karadeniz ekibi, bu sezon 9, geçtiğimiz yıl 5 olmak üzere toplamda 14 maçta geriden gelerek 19 puan kazandı. Karadeniz ekibi, bu sezon Galatasaray, ardından Alanya, Fenerbahçe, Rize, Altay, Sivasspor, Giresunspor, Galatasaray ve Yukatel Kayserispor karşısında geri dönüşlere imza attı. Trabzon son oynanan Kayserispor maçındaki performansıyla şampiyon bir takım izlenimi verirken, yeni rekorlar kırarak şampiyonluk ipini göğüsleyemeye bir adım daha yaklaştı.

VİSCA'DAN MÜTHİŞ SERİ

Yukatel Kayserispor karşısında bordo-mavililerin ilk golünü atan Edin Visca, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 3 iç saha karşılaşmasında gol atmayı başardı. Ligin gözde oyuncularından Boşnak yıldız, Medipol Başakşehir'de forma giydiği 2018 yılı Ağustos-Ekim ayları arasındaki dönemden bu yana ilk kez Süper Lig'de 3 maçlık seriyi dün akşam attığı golle yakaladı. Visca bordo-mavili forma ile 5 kez fileleri havalandırdı.

FIRTINA REKORA YAKLAŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında puanını 66'ya çıkaran Karadeniz ekibi, 9'uncu haftada Fenerbahçe'den aldığı liderliği 20 haftadır bırakmadı. Zirvedeki istikrarını sürdüren Trabzonspor, 1980-81 sezonunda yakaladığı 22 haftalık liderlik serisini yakalamaya bir adım daha yaklaştı.