Trabzonspor rekora koşuyor

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenerek puanını 66'ya çıkartan bordomavililer 67 puan ile 1995-96 sezonundan sonra tarihinin en fazla puan topladığı 27. haftayı yaşıyor. Karadeniz ekibi önünde oynayacağı 3 maçtan 9 puan çıkarması halinde puanını 75 yapacak ve 30. haftalar itibarıyla tarihi rekor kıracak. 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, o sezonun 27. haftasında topladığı 67 puan ile en iyi derecesini elde etti. Son 26 sezonun en fazla puanını bu sezon alan Trabzonspor, rekor yılıyla arasındaki puan farkı 1 olurken, yeni rekorlar kırma yolunda da emin adımlarla ilerliyor.