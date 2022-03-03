Trabzonspor’da Vitor Hugo şoku

Spor Toto Süper Lig'de zirvede açık ara önde olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını yarı finale yazdıran Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor. Bordo- mavililerde Gervinho ve Edgar le'nin ardından Vitor Hugo da sezonu kapattı. Antalyaspor maçında sahayı sedyeyle terk eden oyuncunun sakatlığı teknik heyetin moralini bozdu. Karadeniz ekibinde daha önce 10 oyuncu sezon başından beri ciddi sakatlıklar yaşadı. Sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Trondsen 21, Koita 18, Dorukhan 14, Hamsik 11, Nwakaeme 10, Djaniny 8, Abdulkadir Ömür 7, Peres 6, İsmail Köybaşı 4 ve Bakasetas 3 maç kaçırdı.

DÜNYA KASKETLİLER GÜNÜ

Bu arada Trabzonspor Kulübü, yılın 61'inci günü olan 2 Mart tarihini 'Dünya Kasketliler Günü' ilan etti. Kulübün dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Trabzonspor'da lig şampiyonlukları yaşamış teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görselleri de yer aldı.