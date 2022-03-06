Fenerbahçe-Trabzonspor Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında 66 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, 20 puan farkı bulunan ligin 4'üncü sırasındaki rakibi Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya. Ligin 9'uncu haftasında oynanan ve 3-1 skorla Trabzonspor'un kazandığı karşılaşmanın sonunda bordo mavililer Fenerbahçe'yi geçerek liderliği elde etmişti. 19 haftadır liderlik koltuğunu bırakmayan Trabzonspor ile Fenerbahçe, 48 yılı aşkın rekabette tüm müsabakalar olmak üzere 131 kez, ligde ise 98'inci kez karşılaşmaya hazırlanıyor.





LİGDE 24 YILDIR KADIKÖY HASRETİ

Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşılaşan rakiplerden Fenerbahçe'nin 39, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken 33 maçta beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer, ezeli rakibini Kadıköy'de 2020 yılı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 3-1 skorla yenerek 23 yıllık hasrete son vermişti. Fenerbahçe'yi ligde ise en son 23 Ağustos 1997 yılında oynanan karşılaşmada yenen Trabzonspor, ligde 24 yıldır sarı lacivertli ekibe karşı galibiyet almadı. Bu sezon istikrarlı performansıyla şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında mağlup ettiği rakibini evinde yenip 24 maçlık hasrete son vermek istiyor.



AVCI'NIN FENERBAHÇE RAPORU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda Fenerbahçe ile 3'üncü kez karşılaşacak. Bordo-mavili takımla birlikte Kadıköy'deki ilk maçına çıkacak olan Avcı, 2020-21 sezonunda oynanan ilk maçta Trabzon'da 1-0 mağlup olmuş, bu sezon ligin 9'uncu haftasında oynanan karşılaşmada 3-1'lik skorla Fenerbahçe'ye geçit vermemişti. Avcı, teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 25 kez karşılaşırken, bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

16 YILLIK REKABETTE AVCI ÜSTÜN

Bordo-mavilileri başarılı hocası, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile kariyeri boyunca 8 müsabakada karşı karşıya geldi. 16 yıllık geçmişleri bulunan teknik adamlar, son olarak 2020-21 sezonunda oynanan Trabzonspor-Konyaspor mücadelesinde karşılaşırken 3-1 skorla sahadan galibiyetle ayrılan Abdullah Avcı oldu. Teknik adamların bugüne kadar karşılaştıkları mücadelelerinde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlikle Abdullah Avcı'nın üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan İsmail Kartal'ın 16 yıl boyunca Avcı'ya karşı aldığı tek galibiyet, 2014-15 yılında Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması olmuştu.



TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Ligin bitimine haftalar kala fren yapmak istemeyen Trabzonspor, İstanbul deplasmanına eksik kadroyla girecek. Elde ettiği galibiyetler ve puan farkıyla şampiyonluk rüzgarını arkasına alan bordo mavililer bugün son hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul'a hareket edecek. Trabzonspor'un Fenerbahçe kadrosunda sakatlıkları bulunan Vitor Hugo ve Dorukhan Toköz yer almayacak. Yıldız oyunculardan Vitor Hugo'nun yaşadığı sakatlıkla stoper sıkıntısına düşen bordo mavililerin savunmasında Stefano Denswil, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen ve Taha Altıkardeş alternatifi bulunuyor. Ağrıları nedeniyle dinlendirilen ve yeşil sahadan uzak kalan Marek Hamsik de iyileşmesinin yavaş olması nedeniyle riske edilmeyecek. Covid-19'u atlatan kaleci Erce Kardeşler ile İsmail Köybaşı da son test sonuçlarının negatif çıkması durumunda kadrodaki yerini alabilecek.