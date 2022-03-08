Fırtına’ya 15 puan yeter

SÜPER Lig'in bitimine 10 hafta kala 15 puan fark atan Trabzonspor kalan sürede 5 maç kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe deplasmanından bir puanla dönen bordo-mavililer şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'un 15 puan önünde yer alıyor.

Ligin bitimine 10 hafta kaldığı için kalan haftalarda 30 puan hedefi koyan Trabzonspor, 5 galibiyet alması ve 15 puan toplaması durumunda ikili averajda da kendisinden altta yer alan tüm takımların önünde yer aldığı için şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca 8. haftada liderlik koltuğunu devralan ve 20 haftadır bu koltuğu bırakmayan Trabzonspor kulüp tarihi açısından da önemli bir başarıya imza attı. En son 1980-81 sezonunda 22 hafta liderlik koltuğunda bulunarak en uzun seriyi yakalayan Trabzonspor böylelikle kulüp tarihindeki en uzun ikinci liderlik serisini de yakalamış oldu.

NWAKAEME ŞOV SÜRÜYOR

FENERBAHÇE maçında takımının golünü kaydederek gol sayısını 10'a yükselten Anthony Nwakaeme, 1 gol daha atması halinde 2019-2020 sezonundaki en golcü sezonunu yakalayacak. Nwakaeme, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu oldu. Golcü oyuncu, 135 maçta 43 gol attı.