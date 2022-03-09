“Gol krallığını kazanacağım”

TRABZONSPOR'UN forvet oyuncusu Andreas Cornelius, şampiyonluğu gol krallığıyla taçlandırmak istediğini söyledi. Cornelius, kulüp dergisine Trabzonspor'a imza atmadan önce başka kulüplerden de teklif aldığını ifade ederek, "İtalya'dan bir teklif almıştım. Oraya da gidebilirdim ama benim tercihim Trabzonspor ve Trabzon şehrine gelmek yönünde oldu." dedi.

Cornelius, sözlerini şöyle tamamladı: "Burada hep beraber harika bir sezon geçiriyoruz. Harika bir stadyumumuz var ve gerçekten gördüğüm en iyi taraftara sahibiz. Her oyuncunun sezon boyunca kişisel hedefleri oluyor ve bunları gerçekleştirebilmek için mücadele ediyor. Benim de bir santrfor oyuncusu olarak hedefim gol kralı olabilmek. Ama her şeyden önemlisi, bu sezon en büyük hedefimiz şampiyon olabilmek. Umarım sezon sonu şampiyon olup benim de gol krallığımla bunu taçlandırırız."