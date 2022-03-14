Trabzonspor’un büyük hedefi

GÖZTEPE'Yİ de yenerek açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor'un gözü rekor şampiyonlukta. Bordo-mavililer bitime 9 hafta kala 70 puana ulaşırken, Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda kırdığı rekora gözünü dikti. Sarılacivertliler, söz konusu sezonu tam 93 puanla zirvede tamamlayıp Spor Toto Süper Lig tarihinde en çok puanı toplayarak şampiyon olan takım olmayı başarmıştı.

DAHA ŞAMPİYON OLMADIK!

GÖZTEPE galibiyeti ile 70 puana ulaşan Trabzon kalan 9 haftada rekoru kırarak F.Bahçe'den unvanı almanın peşinde. Teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu temkinliydi. 'Henüz şampiyon olmadık' diyen Avcı, "Zaferi Trabzon sevdalılarına armağan ediyorum. Herkese 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmeye devam ediyoruz" dedi.