Trabzonspor rekor peşinde

SÜPER Lig'in 30. haftasında deplasmanda Ç.Rize'nin konuğu olacak Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak son 26 sezonun en yüksek puanına ulaşmayı hedefliyor. Son olarak Göztepe'yi 4-2 yenerek puanını 70'e yükselten bordo-mavililer, Ç.Rizespor'u da yenmesi halinde 73 puanla lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30. haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Ligde 70 puanı bulunan bordo-mavililerin, ligin bitimine 9 hafta kala en yakın rakibi ile arasında 15 puanlık fark bulunuyor. Şampiyonluğa oldukça yakın olan Karadeniz ekibi, sezonun geri kalan bölümünde puan rekoru, en erken şampiyonluk gibi unvanlara da sahip olmayı hedefliyor. 21

HAFTADIR LİDER DURUMDA

LİGİN 9. haftasında F.Bahçe'yi sahasında 3-1 yenerek rakibinden liderliği devralan Trabzonspor, 21 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı.

UGURCAN AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

TRABZON'UN kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla göz dolduruyor. Bordo-mavili takımın kalesine gelen 129 isabetli şutun 106'sında gole izin vermeyen Çakır, yüzde 82'lik kurtarış oranı ile ilk sırada yer aldı.