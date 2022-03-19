Lider Trabzon Rize’de yara aldı

Süper Lig'de lider Trabzonspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle geç başlayan Karadeniz derbisinde Çaykur Rizesor'a mağlup oldu: 2-1. 18. dakikada Çaykur Rizespor'da Sabo'nun pasında topla buluşan Boyd'un sağ kanattan ceza sahasına sokulup vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı. 48'de Djaniny topla buluştu. Djaniny penaltı noktasındaki Abdülkadir'i gördü. Abdülkadir, topu ağlara gönderdi: 0-1.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

57'de Holmen, Nwakaeme'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Rizespor, penaltı kazandı. 59'da Pohjanpalo atışı gole çevirdi: 1-1. 62'de Denswil ceza sahasında elle oynayınca hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 64'te Pohjanpalo takımını öne geçirdi: 2-1. 70'te Visca'nın pasıyla buluşan Djaniny, skora dengeyi getirdi: 2-2. 90+3'te Pohjanpalo, Erce tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+5'te Pohjanpalo penaltıdan skoru belirledi: 3-2.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

TRABZONSPOR, geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Abdullah Avcı, cezalı Uğurcan ve sakatlığı bulunan Trondsen'in yanı sıra Berat ve Cornelius'u yanına çekti. Avcı bu oyuncuların yerlerine Erce, İsmail, Dorukhan ve Djaniny'i oynattı

KAR TEMİZLİĞİNE TARAFTAR DA KATILDI

RİZE'DE etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaykur Didi Stadı'nın saha zemininde kar örtüsü oluştu. Maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın incelemelerin ardından taraftarların da yardımıyla temizlenen saha, futbol oynamaya elverişli hale getirildi. Karşılaşma temizleme çalışmaların uzaması nedeniyle 20 dakika gecikmeli olarak 20.20'de başladı