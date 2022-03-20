Trabzon ilki yaşadı

SÜPER Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan lider Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü. Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle bu sezon 2. yenilgisini alan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde kalesinde en fazla golü gördüğü karşılaşmalardan birini oynadı. Trabzonspor, Abdullah yönetiminde oynadığı 62 maçın sadece 2'sinde kalesinde 3 gol gördü. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olmuştu. Trabzon Avcı yönetiminde 62. maçta 5. mağlubiyetini aldı.

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