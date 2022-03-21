Marsilya’dan Ömür’e kanca

SPOR Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e, Fransız ekibi Marsilya kanca attı. Fransız basını, kadrosunda Cengiz Ünder'i bulunduran ve Bartuğ Elmaz ile de anlaşma sağlayan Marsilya'nın, 22 yaşındaki futbolcuyu da transfer etmek istediğini iddia etti. Trabzonspor ile bu sezon şampiyonluğa koşan Abdülkadir Ömür ile ilgilenen Fransız temsilcisi, kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor. Fransız basını, Marsilya'nın Abdülkdair Ömür transferi için Trabzonspor'a önereceği rakamı da açıkladı. Haberde, Marsilya'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan milli futbolcu için Trabzonspor'a 12 milyon Euro önereceği iddia edildi. Ağır bir sakatlıktan çıkan ve Trabzonspor'a 7 gol, 2 asistlik katkı yapan genç yıldızla İspanya ve İngiltere'den yakından ilgi var.