Trabzonspor cok hareketli

SÜPER Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yaz transferi için şimdiden düğmeye basıldı. Bordo- mavililerde öncelikli transfer bölgelerinden bir tanesi sağ stoper olacak. Yönetimin gündemine ise bu bölge için tanıdık bir isim Kaan Ayhan gündeme geldi. Devre arasında alınması için çaba sarf edilen ancak Sassuolo'nun 8 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu için sezon sonu tekrar hamle yapılacak. Bu arada Union Berlin'den kiralanan Puchacz için Alman kulübü açıklama yayınlayarak Polonyalı sol bekin yeniden kiralanabileceğini duyurdu. Açıklamada Trabzonspor'un, 23 yaşındaki başarılı sol bekle yola devam edebileceği vurgulandı.