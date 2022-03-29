Trabzonspor’dan gelecek hamlesi

SÜPER Lig'de açık ara lider olan ve şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da li Geçyapılan teknik direktör Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ağaoğlu zirvesinde alınan kararlar uygulanmaya başlandı. Üçlü toplantıda belirlenen Nwakaeme'nin yılan hikayesine dönen sözleşme uzatılması konusu bu hafta çözülecekken, Avcı'nın toplantıda ısrarla istediği Kaan Ayhan için de temaslar hızlanmaya başladı.

KAAN AYHAN ISRARI SÜRÜYOR

BORDO-MAVİLİ yönetimin Nwakaeme ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenilirken, önümüzdeki hafta 2+1 yıllık kontrat için imzaların atılması

bekleniyor. Bu harekat ile Beşiktaş maçı öncesi Nijeryalı yıldızın motivasyonu üst seviyeye çekilecek. Gelecek sezon yabancı sayısı 7'ye düşeceği için önceliği yerli oyunculara veren yönetim, stoper bölgesine Kaan Ayhan'ı ısrarla istiyor. Gurbetçi oyuncu için İtalsine istiya temsilcisi Sassuolo'nun kapısı tekrar çalınacak.