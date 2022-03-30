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Haberler Trabzonspor Trabzonspor geçit vermiyor

Trabzonspor geçit vermiyor

Nwakaeme, 1 gol atması halinde12 gole ulaşacak ve Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak.

30.3.2022

Trabzonspor geçit vermiyor
Spor Toto Süper Lig'de milli ara sonrası sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo-mavili takım, bu sezon İstanbul takımları karşısında oynadığı 9 maçta, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 6 gol gören Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 21 puan topladı. Bu sezon Trabzonspor'un İstanbul takımlarına karşı oynadığı 9 maçta 7 oyuncu rakip fileleri havalandırdı. İstanbul'un 6 takımına karşı en çok golü atan oyuncu ise 4 golle Bakasetas oldu. Bu oyuncuyu 2'şer golle Cornelius, Nwakaeme, Edin Vısca ve Abdulkadir Ömür takip etti. Djaniny ve Yusuf Sarı ise 1'er gol attılar.
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