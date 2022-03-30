Trabzonspor geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig'de milli ara sonrası sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo-mavili takım, bu sezon İstanbul takımları karşısında oynadığı 9 maçta, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 6 gol gören Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 21 puan topladı. Bu sezon Trabzonspor'un İstanbul takımlarına karşı oynadığı 9 maçta 7 oyuncu rakip fileleri havalandırdı. İstanbul'un 6 takımına karşı en çok golü atan oyuncu ise 4 golle Bakasetas oldu. Bu oyuncuyu 2'şer golle Cornelius, Nwakaeme, Edin Vısca ve Abdulkadir Ömür takip etti. Djaniny ve Yusuf Sarı ise 1'er gol attılar.

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