Fırtına Halil’in peşinde

Gelecek sezon için genç ve Türk isimleri kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'un son hamlesi Galatasaray'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu oldu. Sarı-kırmızılıların bonservisini Brentford'dan almayı düşünmediği genç isim için harekete geçen fırtına, ailesi Trabzonlu olan ve çocukluk takımı Trabzonspor'da forma giymek istediğini açıklayan Halil'i biran önce kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

EVİNDE YENİLMİYOR

SÜPER Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sahasında 387 gündür mağlup olmuyor. Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 387 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.