Trabzon’a Hamsik müjdesi

TRABZONSPOR, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldığı antrenmanda temposunu arttırdı. Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili oyuncuların neşeli oldukları görüldü.

Antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik de yer aldı. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan Slovak yıldız, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olmaya hazırlanıyor. Milli arada Trabzon'dan hiç ayrılmayıp, çalışmalarını aralıksız sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenman temposunu da artırdı. Hamsik'in pazar günü kadroda olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

AVCI'NIN HEDEFİ YENİ BİR REKOR

TRABZONSPOR, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilgi yaşamadı. Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon son karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanarak derbileri yenilgisiz kapamayı hedefliyor. Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında en son 2019- 2020 sezonunda yenilgi yaşamamıştı.