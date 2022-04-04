Her şey var galip yok

Süper Lig'de lider Trabzonspor, sahasında öne geçtiği maçta 10 kişi kalan Beşiktaş ile yenişemedi: 1-1. 18. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içine doğru gönderdiği topta Djaniny, vuramayınca kaleci Ersin topu kontrol etti. 28'de Ghezzal'ın pasında Batshuayi'den önce topa müdahale eden Puchacz tehlikeyi önledi. 41'de serbest vuruşu kullanan Ghezzal, ortaladı. Vida'nın vuruşunda Uğurcan, topu çeldi. 45'te Rıdvan'ın ortasında Ghezzal dokundu. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan ayaklarıyla uzaklaştırdı.

2. YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

56'da Hüseyin Türkmen'in pasında topu önüne alan Cornelius, kaleci Ersin'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 68'de Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinde Ghezzal'ı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Batshuayi'nin şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 71'de sağ taraftan Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde Rosier'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 90'da Hamsik'in ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı. Maç 1-1 bitti.



TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

TRABZONSPOR taraftarları 41 bin kişilik Medical Park Stadı'nın tribünlerini doldurarak maç öncesi görsel şovlar yaptı. Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları iki ayrı koreografide bordo- mavili futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turuna ve bordo- mavili takımda daha önce şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görsellerine yer verdi.





ISMAEL'İN İLK MAÇI

BEŞİKTAŞ, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in yönetimindeki ilk maçına çıktı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk sınavını Trabzon deplasmanında verdi.



LARİN KIZARDI

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ maçının ikinci yarısında gergin anlar yaşandı. Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Cyle Larin, Trabzonsporlu Siopis ile yaşadığı gerginliğin ardından kırmızı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük, Cyle Larin'in Siopis'e tokat attığı gerekçesiyle siyah-beyazlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Siopis ise sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Öte yandan aynı olayda sarı kart gören bir başka Trabzonlu Bakasetas da cezalı duruma düştü.



AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

TRABZONSPOR, 30. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavili takımda cezası biten oyunculardan kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler'in yerine Tymoteusz Puchacz ise İsmail Köybaşı'nın yerine görev yaparak tekrar ilk 11'e döndü. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bekte cezalı Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz'ü oynatırken bu oyuncunun yokluğunda orta alanda Bakasetas'ı görevlendirdi. Stoperde ise Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığı nedeniyle Hüseyin Türkmen, sahaya çıktı.