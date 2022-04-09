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Haberler Trabzonspor Lider telafi peşinde

Lider telafi peşinde

9.4.2022

Lider telafi peşinde

SÜPER Lig'de Rize mağlubiyeti ve Beşiktaş beraberliğiyle hedefinde sekteye uğrayan Trabzon, G.Antep FK deplasmanında telafi peşinde. Süper Lig'de dün oynaması gereken G.Antep maçı bordo-mavililerin olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın oynananması kente gidememesi nedeniyle bugüne ertelenmişti. Lider Trabzon ile Gaziantep FK arasındaki müsabaka bugün saat 20.30'da Kalyon Stadı'nda oynanacak. Maçta Erkan Özdamar düdük çalacak. Fırtına'da Bakasetas, Siopis ve Djaniny dışında eksik bulunmuyor. Bordo-mavililerin maça Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Visca, Abdülkadir, Berat, Kouassi ve Cornelius 11'yle çıkması bekleniyor.

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