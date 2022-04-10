Lider yine gülemedi

SÜPER Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı, galibiyet hasretini üç maça çıkardı. 16. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Muhammet Demir'in şutu yandan az farkla auta çıktı. 18'de Visca'nın sıfırdan kale önüne çevirdiği topa Cornelius kafayı vurdu, direğe çarparak kaleye yönelen meşin yuvarlağı Günay yumruklarıyla uzaklaştırdı.

26'da çalımlarla rakip kaleye yönelen Figueiredo'nun yerden uzak köşeye plase vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 33'te Muhammet Demir'in penaltı noktasından yaptığı vuruş Uğurcan'ın müdahalesinin ardından direğe çarptı. 42'de Hamsik'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı. 45'te Nwakaeme'nin yerden köşeye sert vuruşunu kaleci Günay son anda çeldi.

GOLE OFSAYT ENGELİ

53'te Figueredo'nun ceza alanı çizgisi üzerinden çektiği şut savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Muhammet topu ağlara gönderdi ancak öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 78'de Abdulkadir Ömür'ün şutu az farkla auta çıktı. Mücadelenin kalan bölümlerinde de gol olmayınca maç 0-0'lık eşitlik ile sonuçlandı.

'BİR HAFTA ERTELEDİK'

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı 0-0'lık sonucun ardından şampiyonluğu bir hafta daha ertelediklerini söyledi. Avcı, "İç saha lideri bir takımla oynadık. Şampiyonluk sabır isteyen bir şeydir. İçlerindeki duygular ile, bir an evvel sonuç almak istiyorlar. Bir hafta daha erteledik. Sona doğru gidiyoruz. Her şey bizim için güzel. Karagümrük maçı, sahamızda oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum" dedi.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK VARDI

TRABZONSPOR Gaziantep deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Bordo-mavililerde Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle, Anders Trondsen de sakatlığı nedeniyle Kırmızı-Siyahlılar karşısında görev yapamadı.