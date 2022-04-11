Oğuzhan bombası

Lider Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gündemine sürpriz bir isim aldı. Bordo-mavililer, Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup'la görüşmelere başladı. Yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroya dahi almadığı Oğuzhan, sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayarak ayrılma kararını kafasına koydu. Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen, Abdullah Avcı yönetiminde de kendisini geliştireceğini düşünen 29 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi biçilmiş kaftan. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da yıldız ismi takımında görmek istediğini başkan Ahmet Ağaoğlu'nu ilettiği öğrenilirken, görüşmeler tam gaz sürüyor. Öte yandan Fırtına, şampiyonluk ilanını yine erteledi. Son üç maçında galibiyet yüzü göremeyen bordo-mavili ekipte tüm gözler 33. haftadaki Karagümrük maçına çevrildi.



UĞURCAN'IN ACI GÜNÜ

TRABZONSPOR'UN başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Dün akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan bordo mavili ekibin yıldız kalecisi, acı haberi karşılaşma sonrası öğrendi.