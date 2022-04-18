Trabzonspor’da kanatlar sustu

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan ancak son 4 haftada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet göremeyen Trabzonspor'un kanat oyuncuları Anthony Nwakaeme ve Edin Visca sessiz kaldı. Göztepe ile oynanan 29. hafta müsabakasında rakip fileleri havalandırarak 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, son 4 haftada gol kaydedemedi. Trabzonspor ile devre arasında anlaşan Visca, kısa sürede 5 gole ulaşırken son haftalarda gol yollarında etkili olamıyor. Boşnak oyuncu, ligin 27. haftasındaki Yukatel Kayserispor maçının ardından son 6 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi. Bu iki oyuncunun gol katkısı yapamadığı maçlarda da Trabzonspor skor üstünlüğü kurmakta zorlandı ve son 4 maçta 9 puan kaybetti.