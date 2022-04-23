Trabzon Adana’da

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında erken şampiyonluğun son virajında olan Karadeniz ekibi Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 73 puanı bulunan bordo mavililer erken şampiyonluk rekoru için galibiyet hedefliyor. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin ve Anthony Nwakaeme, takımdaki yerlerini almayacaklar.



TETTEH İDDİASI

TRABZONSPOR bir yandan da geçtiğimiz bir kaç sezonda olduğu gibi yeni sezonun transfer çalışmalarına lig bitmeden başladı. Bordo-mavililer için Gana'dan flaş bir iddia geldi. Gana basınında yer alan habere göre bordo-mavililer Yeni Malatyaspor'un da küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tetteh'e gözünü dikti.