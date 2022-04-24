Trabzon şampi...

Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Trabzonspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde yer alan 76 puanla Trabzonspor, gelecek hafta Antalyaspor maçından 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. 2. dakikada Visca, yerde kalınca Trabzonspor penaltı kazandı. Abdülkadir'in atışını Muric çıkardı, ardından defans topu kornere attı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonucu penaltının yeniden atılması karanını verdi. 7. dakikada Peres penaltıyı gole çevirdi: 0-1. 12'de Cornelius'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. 61'de Djaniny, ceza sahası yayına ilerleyerek Cornelius ile verkaç yaptı. İlk vuruşu Muric'ten dönen Djaniny, 2. şutunda topu ağlara göndermeyi başardı: 0-3. 75'te Vargas, frikikten harika bir gol attı: 1-3. 90+3'te Remy'nin penaltı atışında top direkten döndü. Trabzon maçı 3-1 kazandı.

HAKEM OYUNCULARI GERİ ÇAĞIRDI

MAÇIN ilk yarısının uzatma bölümünde ilginç olaylar yaşandı. İlk 45 dakikanın sonunda 6 dakika oynanmamış süre gösterildi. Ancak maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, 6 dakika gösterilmesine rağmen uzatmanın 4. dakikasında yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İki ekibin futbolcuları soyunma odalarına yönelmişken, Yaşar Kemal Uğurlu hatasının farkına vardı ve iki takımı da yeniden sahaya çağırdı. Oyuncuların sahaya dönmesi ile birlikte kalan 2 dakikalık uzatma bölümü oynandı.

ADANA DEMİR'DE 4 FARKLI İSİM VARDI

ADANA Demirspor ligde deplasmanda 4-0 kaybettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Akdeniz ekibinde geçen maçta ilk 11'de forma giyen Balotelli kırmız kart cezası, Stambouli ise sakatlığı nedeniyle bu maç kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha Sanuç yedek soyunurken Belhanda da ilk 18'de yer almadı. Bu oyuncular yerine Deli, Bjarnason, Akintola ve Assombalonga ilk 11'de yer aldı.



AVCI'DAN 3 DEĞİSİKLİK

Trabzonspor, ligde son oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Trabzonspor'da 1-1 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Avcı, Bakasetas ve Djaniny'i ise yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Siopis, Abdülkadir Ömür ve Kouassi ilk 11'de sahaya çıktı.





TRİBÜNDE KOREOGRAFİ ŞOV

ADANA Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümler büyük çoğunlukla doldu. Mavilacivertli taraftarlar maçtan önce maraton tribününde kartonlar ve afiş eşliğinde Adana Demirsporlu futbolcuları resmederek "On bin resme dahil olsanız da biz veririz en iyi pozu" yazılı pankart açtı. Her iki takımın oyuncuları da seremoniye yanlarında çocuklarla birlikte çıktı.