Trabzon’da şampiyonluk heyecanı!

"Şampiyonluğu herkes istiyor. Nereye gidersen git, Hollanda da bile Trabzonspor bayrakları asılı. Sadece görmek bile değer. Şehrin farkı olduğu o kadar belli oluyor ki inanılmaz bir duygu. Geçen gün Trabzonspor bir video paylaştı, 'efsaneler' diye. Orada ağlamayan insan ben tanımıyorum. Çok değişik bir camiayız, bence bu bizi çok güzel yapıyor."