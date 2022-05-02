Sabaha kadar uyumadılar

SÜPER Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar, akın ettikleri 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda şampiyon olmalarını kutladı. Maçı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Trabzon Millet Bahçesine kurulan dev ekrandan izleyen bordo-mavili taraftarlar, maçın bitimiyle takımlarının şampiyon olmasını kutladı. Alana kurulan dev platformdan yayımlanan müzik eşliğinde doyasıya eğlenen taraftarlar, meşale yaktı, horon tepip, kolbastı oynadı, takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Havai fişek ve ışık gösterileriyle kutlamalar gece boyu sürdü. Taraftarlar sabaha kadar uyumadı.