Sıra geldi Avrupa’ya

Trabzonspor'un şampiyonluk maçını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknloji Bakanı Mustafa Varank yerinden takip etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, stadyumda maçı izledikten sonra, kutlamaların yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi. Soylu, taraftarlara bir sürprizi olduğunu belirterek cep telefonundan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telefondan taraftara seslenen Erdoğan, "38 yıllık bir aradan sonra Trabzon'un Süper Lig şampiyonu olması hasebiyle sizleri tekrar tebrik ediyorum ve gerek Şenol Güneş Spor Tesisleri'nin Trabzon'umuza Trabzonlulara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Trabzon için Süper Lig şampiyonluğu yetmez, inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Trabzonspor Abdullah hocanın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır" dedi.