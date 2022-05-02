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Trabzonspor bayramı

Yönetim, teknik heyet ve oyuncular karşılaşma sonu sahaya dönerek şampiyonluk keyfini yaşarken, büyük zafer Türkiye’nin dört bir yanında horonlar ve meşalelerle kutlandı.

2.5.2022

Trabzonspor bayramı

Süper Lig'de 38 yıl sonra mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da kutlamalar tavan yaptı, bordo-mavili renkler dört bir yanı sardı. Bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan, birçok ilke atarak istatistikleri alt üst eden ekip Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu da egale etti.

Hakemin bitiş düdüğü ile sahaya giren binlerce taraftar, futbolcularla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, tam bir şölen yaşandı.

ABDULLAH AVCI FARK YARATTI
Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'la zafere ulaşarak hem bordomavililerin hem de kendisinin hasretini bitirdi. Başakşehir'de kıyısından döndüğü şampiyonluğu 38 yıl sonra Trabzon kentine getiren Avcı, 23 yıllık kariyerinin de en büyük başarısına ulaştı.

Avcı şampiyonlukla ilgili, "İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz dedik. Bugün yarıştığımız takımlar, Trabzonspor'a saygı gösterdi. Herkes Trabzonspor'un oyununu tebrik etti" yorumunda bulundu. Avrupa basını da Trabzon'un zaferine geniş yer verdi. Marca, "Trabzonspor, İstanbul'un hakimiyetine son verdi", L'Equipe, "Türk futbolunda zirveye geri döndüler", Kicker "12 yıl sonra ilk kez zirvede İstanbul kulübü yok" başlığını attı.

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