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Haberler Trabzonspor Hedef iki kupa birden

Hedef iki kupa birden

Trabzonspor’un şampiyonluğunda pay sahibi olan Edin Visca, kupayı da kazanarak sezonu iki kupayla kapatacaklarını söyledi

3.5.2022

Hedef iki kupa birden

Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Edin Visca, bordo-mavili forma ile şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirterek, sezonu çifte kupa ile bitirmek istediklerini söyledi. Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, "Öncelikle tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluktan sonra taraftarlar çok mutlu, ne kadar güzel. 3 aydır buradayım. Herkes şampiyonluğa emek verdi. Futbolcular, Abdullah hoca... Herkesin bu zaferde emeği var. Şimdi kupaya koşacağız. Kupayı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Bu sezon hedeflerini çifte kupa olarak belirlediklerini ve Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini belirten Visca, "Taraftara teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bugüne dolu stadyumda oynadık. İnşallah Altay maçında da dolu stadyumda birlikte olacağız. Kupayı da almak istiyoruz. Hedef çifte kupa" diye konuştu. Visca, takıma verilen izin için dün akşam Türk Hava Yolları'na ait 20.35 uçağıyla İstanbul'a hareket etti. Bordo mavili takımın taraftarları, 32 yaşındaki futbolcuyu marşlarla uçağın ortasına davet ederken Visca da taraftarlara üçlü çektirdi.

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