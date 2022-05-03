Trabzon’a UEFA’dan Avrupa müjdesi

Rus kulüplerinin 2022- 23 sezonunda da Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından Türkiye'den Avrupa'ya gidecek takımlar da etkileniyor. Bu karar, 2022-23 sezonu için UEFA Ülke Sıralaması'nda 13. Türkiye'nin, 12. sıraya yükselmesini sağladı. Böylece Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 3. ön eleme yerine Play- Off'tan katılacak; yani iki yerine tek ön eleme oynayacak. Bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanırsa ligi 3. bitiren takım Avrupa Ligi'ne gidecek. 4. ve 5. takımlar ise Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacaklar.