Devler Ligi operasyonu

SÜPER Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle yıldız isimlere gözünü dikti. Sezon başı Barcelona'ya kiralık olarak giden, ancak İspanyol devinin devre arasında sözleşmesini feshettiği Yusuf'un kulübüyle görüşmeler başladı. Rapid Wien forması giyen Yusuf'u kiralamak isteyen Fırtına, görüşmelerde sona geldi. Savunma bölgesinde bu sezon sakatlıklar nedeniyle canı yanan bordo-mavililer, Lazio forması giyen Patric Gabarron'u liste başına çekti. İspanyol savunmacıyı alarak savunma sorunun çözmek isteyen bordo-mavililer, daha sonra yönünü Yunanistan'a çevirecek. Fırtına, ismi devre arasında da gündeme gelen Giorgos Masouras'ı bitirecek. Olympiakos forması giyen yıldız oyuncuyu anlaşan bordo-mavililer, takımını ikna etmek için uğraş veriyor. Bu sezon 43 maça çıkan Yunan yıldız, 12 gol atıp 7 de asist yaptı.



KUPAYI BOŞ TRİBÜNLER ÖNÜNDE ALABİLİR

ANTALYASPOR maçında çıkan olaylar nedeniyle Trabzonspor kulübüne para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezalarından birinin ya da birden fazlasını verileceği gelen bilgiler arasında. Para cezası çıkarsa itiraz edilmeyecek. Eğer saha kapama çıkarsa maç İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ancak seyircisiz oynama cezası gelirse Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını boş tribünler önünde alma ihtimali bulunuyor. Trabzon iki seçenekten biri olursa TFF'ye başvuru yapacak. Cezanın gelecek sezonun ilk iç saha maçından itibaren uygulanması talep edilecek.



TRABZONLU ARKADASININ VASİYETİNİ GERÇEKLESTİRDİ

Trabzonlu olan Aziz Çavdar, 2000 yılında 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çavdar'ın arkadaşı Uğur Güzeler, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine vasiyeti gereği mezarına Trabzonspor bayrağı örttü. Arkadaşı Aziz Çavdar'ın vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Uğur Güzeler, şunları söyledi: "Arkadaşımın vasiyetini yerine getirdiğim için çok mutluyum. 1996 yılında Trabzonspor- Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölürde Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti. Bugün bu vasiyeti 22 yıl sonra gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."